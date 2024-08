Eduard (79) stopt op doktersadvies met hongerstaking uit protest tegen uitzetting Mikael

Eduard wil onder meer dat de in Amsterdam geboren Mikael (11) in Nederland mag blijven. Hij zat daarom van 9.00 tot 17.00 uur voor de deur van het IND in Den Haag.

De Limburger, die deze week ook bij de solidariteitsmars voor Mikael in Zuidoost was, zegt tegen L1 dat hij een korte periode gaat herstellen. Daarna wil hij dagelijks een bijeenkomst met anderen bij het houden.