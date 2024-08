Annet wordt gek van lawaai van 'racebaan' Cornelis Lelylaan

Reactie gemeente:

"We zijn van plan de maximumsnelheid op de Lelylaan te verlagen van 70 km/u naar 50 km/u. Om die aanpassing te kunnen doen bleek het noodzakelijk enkele aanpassingen aan de weginrichting uit te voeren. Die aanpassingen zullen leiden tot langzamer rijdend verkeer. Doordat die aanpassingen eerst moeten worden uitgevoerd verwachten we de snelheid niet zoals eerder gepland dit jaar, maar volgend jaar te verlagen. Ook onderzoeken we of het in de tussentijd al mogelijk is een digitaal bord op te hangen dat autobestuurders waarschuwt als zij te hard rijden."