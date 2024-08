Waarom cruiseschip na XR-demo in IJmuiden niet alsnog is doorgevaren naar Amsterdam

In plaats daarvan werd besloten de tweeduizend passagiers en hun bagage van boord te halen, en met bussen en vrachtwagens naar Amsterdam en Schiphol te rijden. "De reis van de sluis naar de terminal zou te veel tijd hebben gekost voor de vroege vluchten die dan gemist zouden worden", zegt een woordvoerder tegen NH.

Een van de Amerikaanse passagiers filmde de logistieke operatie die het gevolg was van de operatie. "Lots of luggage on the dock. This is going to take a while. All hands on deck."

Lees verder onder de Facebook-post