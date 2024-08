Aanhouding voor ontucht met minderjarige in Hoorns park

Dat bevestigt een woordvoerder van de politie na berichtgeving in Noordhollands Dagblad. Hij benadrukt daarbij wel dat de politie geen verband ziet tussen deze zaak en een verkrachting in een ander parkje in Hoorn op zaterdag 3 augustus. Toen werd rond 17.00 uur een 31-jarige vrouw de bosjes in getrokken en verkracht.

In het onderzoek naar de ontucht met de minderjarige heeft de politie op maandag 5 augustus sporenonderzoek verricht. Dat leidde tot de aanhouding van een verdachte op donderdagavond.

De politie doet verder geen uitspraken over de identiteit van de verdachte. Het onderzoek is in volle gang.

Hoorn geschokt door verkrachting

De verkrachting van de 31-jarige vrouw op 3 augustus heeft de stad diep geschokt. Vooral het feit dat het overdag en in een parkje midden in een woonwijk gebeurde, roept veel verbazing op. "Dat dit midden op de dag heeft kunnen gebeuren, is onbegrijpelijk. Het is hier altijd druk, onvoorstelbaar", vertelde een omwonende eerder aan NH.