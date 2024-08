Waterpolosters komen terug uit kansloze positie en pakken in laatste seconden brons

Met name de Amerikaanse keepster Ashleigh Johnson speelde ijzersterk met heel veel prachtige reddingen. Na het derde kwart kwam Oranje iets terug, maar stond het nog steeds behoorlijk achter: 9-6.

In de laatste periode kwam Nederland steeds dichterbij. Met nog iets meer dan drie minuten te gaan stond het 10-9 nog wel in het voordeel van Amerika. Kort voor het einde van de wedstrijd was het Bente Rogge uit Zaandam die Oranje op gelijke hoogte schoot: 10-10.

In de allerlaatste seconde van de wedstrijd was het Sabrina van de Sloot die Oranje naar het brons schoot. Daardoor eindigt de regerend Europees kampioen voor de tweede keer met een medaille op de Spelen, na het goud van 2008 in Beijing.