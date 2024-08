Lees terug🥈🥉: estafettevrouwen 4x400 meter veroveren zilver, zusjes De Brouwer pakken historische medaille bij het synchroonzwemmen

20.45 uur

Breakers Menno van Gorp en Lee-Lou Demierre zijn in de kwartfinales van de Olympische Spelen uitgeschakeld. Van Gorp was met 3-0 (22-5) kansloos tegen de Japanner Shigeyuki Nakarai, Demierre moest met 3-0 (19-8) zijn meerdere erkennen in Philip Kim uit Canada.

De wedstrijden worden gehouden op het Place de la Concorde, in het centrum van Parijs. In hetzelfde stadion werden de Nederlandse 3x3-basketballers olympisch kampioen.

Breaking staat voor het eerst op het programma op de Olympische Spelen.