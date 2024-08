Regenboogzebrapad in Heiloo opnieuw beklad: "Lhbti'ers worden hierdoor getroffen"

Fotograaf Maarten Mensing woont zelf in de buurt van de Westerweg en was vanochtend bij het regenboogzebrapad. Hij zag een behoorlijke kliederboel. "Automobilisten en fietsers zijn door de verf heen gereden, waardoor de witte verf over het hele wegdek is verspreid." Hij vermoedt daarom dat het vanochtend vroeg is gebeurd.

Dubbele betekenis

De politie was nog niet op de hoogte van het incident, maar volgens woordvoerder Jan Martijn Stout is de wijkagent er direct op afgegaan. "Het is uiterst vervelend", zegt hij. "Het is niet alleen vernieling, maar het heeft een dubbele betekenis. De lhbti'ers in Heiloo worden hier ook door getroffen."

Stout is zelf actief bij Roze in Blauw, het politienetwerk voor LHBTIQ+-gemeenschap. "Tuurlijk, het kan baldadigheid zijn, dat mensen niet weten wat ze daarmee teweeg brengen. Maar je voelt dit gewoon." De politie neemt de zaak in onderzoek.

Tekst loopt door onder de afbeelding.