Klimaatactivisten houden cruiseschip op weg naar Amsterdam tegen bij IJmuiden

Een woordvoerder van de politie bevestigt dat het ging om zeven actievoerders, die zich vastgeketend en vastgelijmd hadden. Hij spreekt van een demonstratie. "Zolang er geen mensen in levensgevaar zijn hoeven we niet per se in te grijpen, want er is demonstratierecht in Nederland", zegt de politiewoordvoerder.

Activisten vertrokken

Aanvankelijk was de politie in gesprek met de gemeente Velsen om uit te zoeken of de demonstratie wel aangemeld was en of de burgemeester van die gemeente opdracht zou geven om in te grijpen, maar dat blijkt niet nodig. De activisten zijn rond 7.00 uur uit zichzelf vertrokken - schijnbaar konden de vastgeketende en vastgelijmde activisten zichzelf of elkaar losmaken. Er leek ook graffiti te zijn gespoten, maar dat was volgens de politiewoordvoerder afwasbare verf.

Het schip zou vandaag om 6.00 uur bij de Passenger Cruise Terminal aankomen. Daar zouden de toeristen van boord gaan. Nieuwe toeristen zouden in de loop van de dag aankomen en het enorme cruiseschip zou rond 17.00 uur weer vertrekken.

Logistieke operatie

Een groot deel van de toeristen die nog op het schip zaten moeten later vandaag met het vliegtuig of de trein verder. De woordvoerder van het havenbedrijf spreekt van een 'logistieke operatie', want die toeristen moeten nu op een andere manier naar bijvoorbeeld Schiphol of het Centraal Station komen.