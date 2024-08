Wederom aanhouding na pro-Palestinaprotest op de Dam

De organisatie demonstreerde de afgelopen tien maanden bijna dagelijks op de Dam. In die tijd waren er klachten over onder meer geluidsoverlast en zouden er vechtpartijen en andere geweldsincidenten zijn geweest. Volgens een woordvoerder van burgemeester Halsema was "een onhoudbare situatie" ontstaan. Daarom werd besloten de demonstraties op de Dam niet meer toe te laten.

Ook donderdag aanhoudingen

Woensdag was de politie al met meerdere ME-busjes in de binnenstad om te zorgen dat de groep zich aan de nieuwe regels hield. Maar dat gebeurde toen niet, waarna de groep door de politie alsnog naar het Beursplein werd verplaatst. Een deel van de groep ging daarna demonstreren bij het Centraal Station.

Ook gisteren greep de politie weer in. Er werden zeven demonstranten aangehouden achter het Centraal Station. Drie van de verdachten volgden de vordering van de politie om zich te verplaatsen niet op en werden daarom opgepakt. Een demonstrant werd aangehouden vanwege het beledigen van een agent. Drie demonstranten konden zich niet identificeren en werden daarom opgepakt.