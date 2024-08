Droomstart voor Telstar met debuterende Correia: "Belooft een mooie toekomst"

"Kippenvel had ik niet, wel gezonde spanning. Die spanning hebben we omgezet in een hele goede energie", vertelt Correia na afloop in de catacomben van de Gelredome. "De kop is eraf. Het stukje veerkracht wat de jongens op het einde hebben getoond, dat is een mooie voor de toekomst."

Man of the match?

Danny Bakker was met twee doelpunten goud waard voor Telstar. De middenvelder, die niet bekend staat als een doelpuntenmaker, genoot van de ambiance en de heerlijke grasmat. "Normaal gras dat ademt voetbal. In zulke stadions spelen, daar doe je het uiteindelijk voor. Met alle respect, maar kunstgras hoort niet in het betaalde voetbal. Het was daarom heerlijk om op deze mat te spelen en twee keer te scoren", aldus Bakker.