Eerbetoon met motoren en scooters op Hoofddorpplein Amsterdam voor dodelijk slachtoffer steekpartij

"Het is een vredig eerbetoon aan het slachtoffer", zegt een omstander. "Alle jongens staan er verloren bij." Op beelden die AT5 kreeg toegestuurd is te zien dat de motoren en scooters komen aanrijden op het plein. Daar staan ze vervolgens stil op de plek waar het drama vannacht plaatsvond. Op foto's is te zien dat veel van de motor- en scooterrijders daarna in een grote kring om elkaar heen gaan staan. Daarna rijden ze nog een laatste 'ereronde' voor het slachtoffer.