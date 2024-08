Volendamse kogelstootster Jessica Schilder zesde tijdens olympische finale

De kogel in het zwaargewichtennummer van de vrouwenatletiek weegt 4 kilogram. "Als ik denk, hé, hij voelt aan als 3 kilo, dan weet ik: dit wordt een leuke dag", vertelde kogelstootster Jessica Schilder in de aanloop van de Olympische Spelen van Parijs. De tweevoudig Europees kampioen uit Volendam hoopt vanavond op die denkbeeldige gewichtsafname. "Als ik niet in vorm ben, dan is die kogel zwaar."

Schilder, 25, plaatste zich donderdag relatief eenvoudig voor de eindstrijd in het stampvolle Stade de France. De derde stoot uit de voorronde was goed voor 18 meter en 92 centimeter. Daarmee ging ze als vierde door vanuit de kwalificatie, gewonnen door de Canadese Sarah Mitton, met 19.77. Schilders bedoeling zal zijn om minimaal één plaatsje op te schuiven vanuit die eerste schifting. Daarvoor zal ze haar topniveau moeten aantikken. Ze heeft sinds de FBK Games van deze zomer een Nederlands record van 20.33 achter de naam.

In de aanloop van het grootste sportevenement ter wereld schetste de Noord-Hollandse atlete de afstanden die in Parijs nodig zullen zijn voor de betreding van het erepodium. "Met 20 meter 50 is het sowieso een medaille, maar ik denk dat je met 20.30 op het podium staat."

Heilige grens

De kogel twintig meter van zich afgooien, het was een magische, haast heilige grens voor de Nederlands kampioen. Ze doorbrak die eerder dan gedacht, in 2022 al, het jaar dat zij in München Europees kampioen werd met de Nederlands recordafstand van 20.24. Haar naam was terstond gevestigd. Daar kwam dat jaar ook nog de bronzen medaille van het wereldkampioenschap in Eugene (VS) bij.

Schilder kan met warmte vertellen over die dagen dat zij de kogel liet vliegen, maar vooral over de manier waarop zij in het veld door de grote kogelstootsters werd ontvangen. "Ik heb een hele goede klik met die meiden. De eerste keer dat ik op dat niveau kwam, hebben ze mij omarmd. Het voordeel was dat ik direct een medaille pakte. Ze zijn heel lief. Ze nemen me mee in het proces. Ik had veel vragen. Die hebben ze allemaal beantwoord. Ik denk echt dat het wederzijdse interesse is", sprak ze aan de vooravond van de Spelen. De onderlinge sympathie lijkt verbonden met atletiek, waar na de finish of bij einde wedstrijd heel veel omhelsd en geknuffeld wordt.

Jessica Schilder is met haar 1.73 lang niet de kleinste van het veld, maar toch wordt ze als 'relatief klein' beschreven in de Canon van de Nederlandse Atletiek, een boek over de besten van de sport. Dat heeft te maken met het verschil in gewicht. Kilo’s gewicht achter de kogel kunnen zetten zorgt voor afstand. Schilder is een atleet met een redelijk normale postuur, geen grote buikomvang. Zij stoot vooral op basis van techniek.

Techniek aangepast

"Techniek is bij mij nummer één. Zonder techniek kom je immers nergens. En zonder kracht ook niet. Dat is het tweede en eenvoudiger te verbeteren. Squatten is goed aan te leren. Daarna komt nog het uithoudingsvermogen.’

Haar techniek heeft ze ook dit jaar weer aangepast. "Er is bij de start een tussenpasje bijgekomen." Die leerfase voor de nieuwe uitvoering van de draaitechniek (anderhalve draai om de as voor de kogel wordt gelanceerd) kostte tijd. "Ik was lang aan het zoeken naar de juiste uitvoering van die tussenpas na de start. Tijdens het indoorseizoen ben ik ermee begonnen. Nu weet ik dat ik hem beheers, dat maakt me rustiger."

Haar kracht is toegenomen, maar die moet bovenop gewichtstoename komen. Schilder: "Ik eet vier, vijf maaltijden per dag. Ik mag niet afvallen. Als ik op vakantie ga, dan val ik direct fors af. Ik ben nu volgens afspraak op een bepaald gewicht. Daar zit een speling van plusminus drie kilo op. Ik kan nog wat aankomen, maar in principe zit ik nu goed. Ik eet gewoon als ik honger heb. Maar soms eet ik op mijn bed voor het slapen gaan nog een portie kwark. Want ik mag niet wakker worden van de honger. Eten is niet mijn hobby, hè."

Een kilo per jaar

Een kilo per jaar moet ze aankomen, sprak coach Gert Damkat in 2022 over zijn pupil. Haar snelle lijf en haar talent om snel aanpassingen te doen in de techniek spreken hem meer aan dan van haar een kolos voor de kogelstootring te maken.

In 2021 maakte de Volendamse haar debuut op de Spelen. Ze was altijd al idolaat van de vijf ringen, is het verhaal. Schilder: "In 2012, bij de Spelen van Londen, werd ik gegrepen door dat olympische gevoel. Dat wilde ik ook. Ik was twaalf. Ik moest huilen om alles wat ik op tv zag. Nu gaat dat beter."

Tokio 2021, de corona-Spelen, was ondanks alles genieten, zoals ze het uitdrukt. "Het was bizar, heel lastig ook, maar ik was blij dat ik daar stond." Japan, met zijn strikte regels, was ook stressvol. ‘Ik had nog coronacellen in mijn lijf. Het was heel spannend. Twee, drie uur voor mijn wedstrijd wist ik überhaupt niet of ik mocht starten.’

In Parijs is ze verzekerd van een start. "Zeker een medaille", zegt atletiekcoach Charles van Commenée. "Zeker een medaille", denkt ook atletiekcorrespondent Eric Roeske. De druk is volop aanwezig in de Franse hoofdstad.