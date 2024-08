Augustus ideaal voor bramenjacht: boswachter Daan Bijman deelt beste pluktips

"Mensen staan al te popelen om in augustus al op pad te gaan met hun emmertje", vertelt PWN-boswachter Daan Bijman. Elk jaar worden de paden van de bossen en de duinen van het Noordhollands duinreservaat opgesteld voor de fanatieke plukkers.

Niet verstoren

"Er zijn veel plekken in Heemskerk en Wijk aan Zee waar je het beste kan plukken", vertelt de boswachter. Zo zijn de duingebieden en bossen van Heemskerk een goede plek. "Hier kom ik zelf ook regelmatig als ik bramen ga plukken. In de duinen heb je grote bossen waar vaak mooie vruchten aan zitten."

Naast de duinen van Heemskerk, zijn er ook een hoop bramen te vinden in de duingebieden van Wijk aan Zee. In deze uitgestrekte duinvlakte zijn er in allerlei zijpaden bramenstruiken te vinden. Alleen is het volgens Daan belangrijk om niet te enthousiast te worden in de zoektocht. "Het is belangrijk om op wegen en paden te blijven, om de planten en dieren niet te verstoren."