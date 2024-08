Live NH Sport: Telstar begint het nieuwe seizoen tegen degradant Vitesse

De selectie van Telstar is vlak voor de uitwedstrijd tegen Vitesse nog versterkt. De Witte Leeuwen kondigden gisteren prompt de officiële komst van Nils Rossen, Sem Dirks en Tyrese Noslin. Het trio trainde de afgelopen periode al mee in Velsen-Zuid.

Het staat in schril contrast met de Arnhemmers, die de afgelopen dagen zeven (!) nieuwelingen toevoegde aan de selectie. Eén van hen is Loek Postma uit Uitgeest. Hij speelde vijftig wedstrijden voor Jong AZ, maar zijn debuut in het eerste maakte hij nooit.

De aftrap bij Vitesse - Telstar is om 20.00 uur. Verslaggevers Frank van der Meijden en Erik-Jan Brinkman zijn onze ogen en oren in de Gelredome. Je presentator is Robbert van den Heuvel.