IJspret in Haarlem: romantische komedie over ontstaan van populaire ijssalon Garrone

Buiten is het rond de 25 graden. Het is druk bij Garrone. Het terras zit aardig vol en binnen staan veel klanten te wachten op hun ijsjes. Aan het plafond hangen tekeningen van kinderen om het 75-jarig jubileum te vieren. Achterin de zaak is Rinaldo Garrone samen met collega's druk bezig met het bereiden van het ijs. Het zijn de drukste dagen van het jaar, dus het is bikkelen geblazen.

Kaartverkoop loopt als een trein

Het is even wachten op acteur Jasper van Hofwegen en regisseur Stijn Dijkema. Ze zijn nog druk bezig met de repetities in de schouwburg. Ook zij moeten deze dagen hard werken, want er is niet heel veel tijd meer over. Op 23 augustus is de eerste voorstelling op het Wilsonsplein. Ze spelen dagelijks door, tot en met 8 september. Dertien voorstellingen zijn al uitverkocht. Garrone is populair en dat is straks ook op de tribunes te merken.

Jasper en Stijn schuiven aan bij tafeltje achter in de zaak. Jasper is moe. Stijn moet ook op adem komen. Ze krijgen een ijsje om even tot rust te komen. "Ik keek vanaf begin januari al tegen deze week op", verzucht Stijn.

