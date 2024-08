Atleten Phanos kijken samen naar Femke Bol: "Ook al is ze derde, we zijn supertrots"

De sfeer in de kantine is goed voorafgaand aan de race. Twee jonge fans moedigen Bol fanatiek aan: "Kom op, je kunt het, maak haar een koppie kleiner!"

De gedroomde gouden medaille, en zelfs zilver, bleef buiten bereik voor Bol. De race verliep niet zoals ze hier hadden gehoopt. "Dit is niet de race die ze normaal zou lopen. Het was niet goed voor haar doen", aldus atletiektrainer Rick. Toch bleven de fans positief: "Ook al is ze derde, we zijn nog steeds supertrots."