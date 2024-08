Dankzij 'versierders' Michel en Wouter loopt de Formule 1-koorts op in Zandvoort

Michel en Wouter zijn niet alleen in het dorp actief, maar ook op het circuit. Zo mochten ze al een keer in het kantoorgebouw van Mercedes aan de slag rond de race.

In spanning afwachten

"We horen dat altijd op het laatste moment. Een paar dagen voor de race", vertelt Michel. "Dan mogen we het kantoor van teambaas Toto Wolff en coureur Lewis Hamilton aankleden. Dag- én avond- en nachtwerk kan dat worden. We hebben nu nog niks gehoord. Maar dat kan zeker nog gaan gebeuren."

"Lewis Hamilton is echt een sympathieke gast. Vorig jaar riep een collega zijn naam en kwam hij naar ons toe. Hij herkende mij aan mijn baard en schudde ons de hand. Hij wist dat we het jaar daarvoor daar ook aan het werk waren geweest. Hij ontmoet natuurlijk miljoenen mensen, maar weet dus wel gewoon wie 'die gasten uit Zandvoort' zijn", glundert Michel.