Dode man in Park Scheybeeck, politie gaat uit van een misdrijf.

Het onderzoek naar de lugubere vondst duurt nu al meer dan een week. Volgens politiewoordvoerder Derk Burger is het onderzoek nog in volle gang, maar kan er in het belang van het onderzoek nog niet veel over de achtergronden van de zaak worden verteld. "We doen aan waarheidsvinding", aldus Burger. "Dat kost tijd en je moet iets echt zeker weten voor je het publiekelijk bekend maakt."

Getuigen

Er is inmiddels contact geweest met enkele getuigen, maar de politie is nog steeds naarstig op zoek naar mensen die rond 1 augustus iets opvallends gezien hebben in de buurt van Park Scheybeeck. De eigenaren van de twee fietsen die in de buurt van het plaatsdelict werden aangetroffen hebben inmiddels hun verhaal gedaan. Over de inhoud van dat verhaal worden geen mededelingen gedaan.

Jerrycan vruchtensap

Het is de politie nog niet gelukt in contact te komen met de man die donderdagmorgen 1 augustus in het park gezien werd.

De politie wil graag in contact komen met deze specifieke getuige. Het gaat om een man van ongeveer 1,85 meter lang, met een lichtgetinte huidskleur en kort donkerblond haar, zonder gezichtsbeharing. Op de betreffende ochtend droeg hij een turquoise shirt en dronk vruchtensap uit een jerrycan.