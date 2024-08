Hekken verrijzen: ultieme poging om Haarlemse uitgaansoverlast te verminderen

Ze willen niet met naam genoemd worden, bang als ze zijn voor eventuele consequenties. Ze zijn immers kwetsbaar in hun eigen huis. Er hoeft maar net iemand langs te lopen met een borreltje teveel op en ze zijn de sigaar. Wel willen deze bewoners duidelijk stellen: ze zijn niet tegen horeca. Ze weten wat er allemaal bij hoort als je in de binnenstad woont. Het gaat hen om één ding: “Wij zijn tegen de excessen van de nachthoreca”, verduidelijkt een bewoner.

Excessen

Die excessen zijn volgens buurtbewoners afgelopen jaren toegenomen. Bron van onrust is de Smedestraat, een populaire uitgaansstraat met meerdere cafés. Uitgaanspubliek duikt zijstraten als de Lange Wijngaardsteeg in om te wildplassen of drugs in te nemen. En dan zijn er nog de tieners, die te jong zijn om de horeca in te gaan, maar wel in de zijstraten zelf meegebrachte alcoholische dranken staan te drinken.

Voor de gemeente Haarlem is de horeca in de binnenstad een balanceeract geworden. Aan de ene kant wil ze de overlast verminderen, aan de andere kant wil de gemeente de nachtcultuur stimuleren en waar mogelijk de openingstijden verruimen. Een proef om horecazaken in Haarlem een 24 uurs-vergunning te geven liep spaak in de Smedestraat. Na bezwaren van omwonenden kregen vijf cafés die zo’n vergunning hadden aangevraagd toch geen toestemming om langer open te blijven.