De Week van West-Friesland: we zetten het belangrijkste nieuws op een rij

De politie meldde vorige week dat een 31-jarige vrouw op klaarlichte dag verkracht is in een drukbezocht park in Hoorn. Het onderzoek naar de dader is nog in volle gang. Buurtbewoners zijn in shock en vragen zich af hoe dit in hun rustige woonwijk heeft kunnen gebeuren.

Tussen toekomst en heimwee: het lot van de Oekraïners

Sinds de inval van de Russen in Oekraïne verblijven er bijna 1.500 Oekrainers in West-Friesland. In de verhalenserie 'Tussen toekomst en heimwee' zoomen we in op het lot van deze groep in onze regio. Vrijwilligster Charlotte Schuurman zet zich vanaf het begin af aan in voor de vluchtelingen die in Andijk worden opgevangen.

Ook spreken we Nataliia Yaroshenko, die met haar gezin in Opperdoes woont. Inmiddels heeft ze haar draai gevonden in West-Friesland en werkt ze in een banketbakkerij in Medemblik en geeft ze buikdansles, net als vroeger.

West-Friezen blinken uit op Olympische Spelen

Met Lieke Klaver uit Enkhuizen en Nadine Visser uit Hoogkarspel telt West-Friesland twee atletes op de Olympische Spelen in Parijs. Met de 4x400 meter gemengde estafetteploeg wist Klaver sensationeel goud te pakken. Een paar dagen later krijgt ze een flinke klap te verwerken als ze de finale niet weet te bereiken op de 400 meter. Ook bij atletiekvereniging SAV in Grootebroek, waar Klaver lid van is, wordt er meegeleefd. "Topsport is keihard", klinkt het.

Voor hordeloopster Nadine Visser begon de Olympische Spelen pas deze week. Met de moeder van Visser, Jolanda, gaan we terug naar haar jeugd, die begon in de turnhal bij turnvereniging D.E.S.S uit Hoogkarspel. Visser heeft zich afgelopen vrijdag overtuigend geplaatst voor de finale van de 100 meter horden.

Petra uit Venhuizen moet een jaar revalideren

Ten slotte blikken we terug op het verhaal van Petra Kooistra uit Venhuizen. Ze vertrok in juli op de fiets van het Hoornse inloophuis Pisa naar de Italiaanse stad Pisa. Onderweg komt Petra ongelukkig ten val en breekt haar bovenbeen. Inmiddels is zij ruim een week thuis, en herstelt ze van een operatie. "Ondanks dat het tegenvalt, merk ik per dag vooruitgang", laat ze weten. "Dat geeft de burger moed!"