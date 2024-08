Laarder krijgt geldboete voor verspreiden smadelijke flyers door Kerkelanden

'Hij is gewelddadig en lui', 'gebruikt stiekem (soft)drugs' en 'hij is een ordinaire dief zonder berouw'. Het is een greep uit de teksten op de flyers die begin november van vorig jaar door de Hilversumse wijk Kerkelanden zijn verspreid. De man achter deze flyers is een 65-jarige Laarder. De teksten op de flyers gaan over de ex-vriend van zijn dochter, die hierop aangifte doet van smaad en laster.

Gefrustreerd

Maar in de zittingszaal van de rechtbank van Almere is de eiser niet aanwezig, alleen de advocaat. Wel is de Laarder verschenen, samen met zijn advocaat. Hij erkent dat hij inderdaad een aantal flyers in de buurt heeft verspreid. Het zou volgens hem gaan om zo'n vijf stuks die hij aan de woning, onder ruitenwissers en in brievenbussen heeft gedaan. Volgens het doelwit waren dat er meer, het zou gaan om een stuk of dertig flyers.

Als de rechter vraagt waarom hij deze flyers door Kerkelanden heeft verspreid, duurt het even voordat de verdachte to the point komt. "Ik was op een gegeven moment gefrustreerd", vertelt hij. De jonge man had een relatie met zijn dochter, maar ondanks dat de Laarder de partner van zijn dochter niet zag zitten, woonde hij tijdens de coronacrisis bij hem in huis.

Stomme actie

Toen de Laarder op vakantie was, werd er bij hem thuis ingebroken. Enkele dure voorwerpen en de kleding van zijn dochter was weg. Hij had een sterk vermoeden dat zijn dochter haar toenmalige vriendje had aangezet om dit te doen. Bewijs hiervoor heeft hij echter niet. Toch doet de man aangifte bij de politie, zoekt hij de jongen bij zijn ouderlijk huis op en stuurt hij de moeder van de jongen sms'jes.

Uit 'pure frustratie' neemt de man het heft in eigen hand en besluit hij de flyers in de buurt van het ouderlijk huis in Kerkelanden te verspreidden. "Het was een stomme actie, punt. Ik heb hier buikpijn van", blikt hij er hoorbaar geëmotioneerd op terug. Maar wanneer de rechter vraagt of hij ook spijt heeft, wil hij daar niet direct antwoord op geven. "Ik weet niet of dat juridische consequenties heeft, maar het was oliedom."

Geldboete

Zowel de officier als de advocaat van de verdachte zijn het erover eens dat deze flyers niet lasterlijk zijn. Het zijn namelijk karaktereigenschappen en daarmee ook niet beledigend zijn. Het OM eist echter wel een geldboete van 350 euro voor smaad.

Hoewel de rechter zich kan vinden in de standpunten van het Openbaar Ministerie en de verdediging, stelt hij dat er een woord stond op de flyers die wel als smadelijk kan worden gezien: 'dief.' "Iemand beschuldigen een dief te zijn, dat vind ik voldoende concreet en vallen onder smadelijk." Dus gaat de rechter mee in de geldboete van 350 euro.