Haperend radioverkeer en missend reddingsstation: reconstructie van een reddingsactie bij Durgerdam

Het is 15.27 uur als een Engelssprekend persoon in paniek 112 belt en zegt dat een van de opvarenden van hun motorjacht in het water is beland. Ze kunnen hem niet meer vinden. Exact vier minuten later heeft de meldkamer genoeg informatie verzameld om een alarmering door te geven aan de brandweer, die er met drie duikteams op afgaat. Het is op dat moment nog onduidelijk waar het incident zich precies afspeelt. Hoofdofficier van dienst bij de brandweer André Siebeling legt uit hoe dat komt.

Exacte locatie lang onduidelijk

“Je moet beseffen: het is geen zwembad waar we het over hebben. Het is een stuk water van kilometers omtrek. De melder wist totaal niet waar hij was. Het was iemand die geen Nederlands sprak. Op zo'n moment wordt er een kruispeiling gedaan.” Bij een kruispeiling wordt er gekeken naar ijkpunten in de omgeving. Er wordt gevraagd wat de melder ziet: is er een vuurtoren bijvoorbeeld, of een eiland, of een dijk?