Na vandalisme draait vv Assendelft zelf op voor de kosten: 'Stel imbecielen'

Het gebeurde afgelopen weekend dus al, maar voorzitter Jan Schavemaker kan er nog steeds met z'n pet niet bij. "Ik vind het heel erg dat een stel imbecielen zomaar op een dak van een kantine van een vereniging gaat zitten en dan alles stuk gaat slaan. Het is voor mij onbegrijpelijk, echt te bizar voor woorden."

Het dak was net nieuw, 'voor een aanzienlijk bedrag' aldus de voorzitter. "Goed geïsoleerd, splinternieuw. We zijn er de halve zomer mee bezig geweest." Maandagochtend ontdekte hij twee vernielde lichtkoepels. De aannemer was er snel en toen ze samen het dak opgingen bleek de schade veel groter.

Tekst loopt door onder de foto's.