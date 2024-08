Geen duinwijn van Theo (71) dit jaar, wijngaard te zompig

"Hier komen doet pijn", vertelt de Egmondse hobbywijnboer. Het water is er net weg, maar het grondwaterpeil blijft hoog: de wijngaard is zompig en modderig. "Geen goede grond en wortels kunnen gaan rotten", oordeelt hij. "De planten missen vooral voedingsstoffen. Kijk maar naar die gelige bladeren, die horen veel groener te zijn."

Water wegpompen

Toch heeft hij goede hoop dat hij het overgrote deel kan redden. "Maar de 'appellation 2024' zal er niet komen. Volgend jaar maar weer, al maak ik me best zorgen over de toekomst hier. Gaat het met het extremere weer nog wel lukken om hier wijn te verbouwen?"

In september wordt het overtollige water weggepompt uit de duinlandjes. Dat is de kortetermijnoplossing waar uiteindelijk voor gekozen is. Theo hoopt dat het helpt, maar heeft ook zo zijn bedenkingen. "Eigenlijk best zonde dat ze dit mooie schone water richting zee kieperen. En ik hoop dat ze verder kijken dan alleen deze landjes en dat ze de afwatering naar het achterland, de polder tot aan Egmond aan den Hoef, ook herstellen."

Wat het effect van het wegpompen van water ook wordt, voor Theo is het hopen op zonnige dagen en geen regen meer. "Dat hebben we meer dan genoeg gehad. Ik moet nu alleen hard aan de gang met bemesten, anders overleven ze het niet. Het hangt van de knopvorming volgend jaar af of ik nieuwe duinwijn kan maken."