112-blog | Transavia doet aangifte tegen vliegaso's • man (23) doodgestoken in Amsterdam

09.06 uur

De man die overleed bij een steekpartij op het Hoofddorpplein in Amsterdam vannacht is een 23-jarige inwoner van de stad. Rond 2.00 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd over de steekpartij. De Amsterdammer is nog gereanimeerd, maar die hulp kwam te laat.

Kort na de dodelijke steekpartij werd een verdachte gearresteerd. Het gaat om een 55-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.

De politie doet onderzoek en roept getuigen op om zich te melden.