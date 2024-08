112-blog | Politie-inval in restaurant in Amsterdam • Man zonder aanleiding in gezicht gestompt in Hoorn

16.16 uur

Vanmiddag is rond 15.15 uur een auto op de Diependaalselaan in Hilversum van de weg geraakt en tussen de bomen door tegen een bankje op de middenberm gereden.

De klap was flink, van het bankje is niks meer over en ook is een muurtje beschadigd. De auto is total loss. Het is niet bekend hoe de bestuurder eraan toe is en wat er precies is gebeurd. Er is vermoedelijk sprake van een eenzijdig ongeluk.