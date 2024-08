A9 dit weekend weer dicht voor werkzaamheden, nu richting Utrecht

De sluiting is nodig om de loop van de rijbanen te veranderen ter hoogte van de Schipholbrug over de Ringvaart. Het verkeer zal na de aanpassing in beide richtingen alleen de noordelijke helft van de snelweg gebruiken, zodat de zuidelijke helft in alle rust kan worden verbouwd.

Ziekenhuis moeilijker bereikbaar

Bedrijven en instanties langs de snelweg moeten hun bezoekers via omleidingen hun weg laten vinden. Ziekenhuis Amstelland waarschuwt op hun website dat ze moeilijker te bereiken zijn dan anders.

Doel van de verbouwingen is de verbreding van de A9 en de Schipholbrug. In juni werd al een nieuw brugdek aangebracht, en later dit jaar zal de A9 nog twee keer dichtgaan. Dan wordt het wegdek bij Ouderkerk aan de Amstel gefaseerd worden verbreed.