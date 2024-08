Ajax heeft play-offs in zicht na uitzege op Panathinaikos

Op het spel van Ajax in het Olympisch stadion van een snikheet Athene was nog van alles aan te merken. Toch was de zege een aardige opsteker voor de formatie uit Amsterdam. Want Ajax speelde nog lang niet met de ploeg waarmee de beleidsmakers het seizoen willen ingaan.

Steven Bergwijn was nog geblesseerd en kan misschien nog wel vertrekken. Brian Brobbey en Bertrand Traoré waren ook nog onvoldoende fit voor een basisplaats. Daarnaast wil Ajax nog best veel spelers verkopen. Technisch directeur Alex Kroes wil zo geld vrijmaken voor gewenste versterkingen zoals Daniele Rugani en Wout Weghorst.

Flitsende combinatie

Steven Berghuis was wel klaar voor een basisplaats, na twee invalbeurten in de vorige voorronde tegen FK Vojvodina. De aanvaller maakte in de 28e minuut de openingstreffer, na een goede combinatie met Devyne Rensch en Kian Fitz-Jim.

Berghuis had vlak voor zijn doelpunt ook al bijna succes. Bartlomiej Dragowski, de doelman van Panathinaikos, wist zijn inzet nog net uit de benedenhoek te tikken. Panathinaikos gunde Ajax veelvuldig de bal en wachtte geduldig op een moment om snel te counteren. Die strijdwijze leverde voor rust een gevaarlijk moment voor het doel van Ajax op. Tasos Bakasetas schoot via een hand van doelman Remko Pasveer op de lat.

Panathinaikos koos na rust wel veelvuldig voor de aanval. Maar Alexander Jeremejeff schoot naast en Filip Djuricic, oud-speler van sc Heerenveen, stuitte op keeper Pasveer. Trainer Francesco Farioli was voorzichtig met Berghuis en wisselde hem na een klein uur. Bertrand Traoré mocht even later invaller voor Chuba Akpom, die zich net als Carlos Forbs opnieuw niet kon onderscheiden. Brian Brobbey verscheen in de tachtigste minuut in het veld voor zijn eerste optreden na het EK met het Nederlands elftal. Bij Panathinaikos bleven Bart Schenkeveld en Tonny Vilhena, oud-spelers van Feyenoord, het hele duel op de bank.

Opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Šutalo, Baas, Hato; Henderson, Fitz-Jim (Van den Boomen/ 67), Taylor; Berghuis (Gaaei/57), Akpom (Traoré/67), Forbs (Godts/57)