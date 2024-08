Gemeente en politie maken eind aan vrijwel dagelijkse pro-Palestina-demonstratie op Dam

De groep heeft afgelopen vrijdag van de gemeente een zogeheten Wom-brief gekregen waarin staat dat ze op grond van de Wet openbare manifestaties niet meer op de Dam mogen staan. In de brief stond dat deze organisatie de afgelopen tien maanden vrijwel dagelijks hier demonstreerde. In die tijd waren er klachten over onder meer geluidsoverlast, ook hebben er vechtpartijen en geweldsincidenten plaatsgevonden.