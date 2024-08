Nederlandse mannen pakken hockeygoud na shoot-outs tegen Duitsland

Na de eerste twee kwarten stond het 0-0. Beide ploegen kregen niet echt heel erg grote kansen en speelden beide teams verdedigend sterk.

In de rust was de boodschap van bondscoach Jeroen Delmee dan ook dat er een schepje bovenop moest, maar ook in de derde periode werd er niet gescoord. In het laatste kwart was het dan de eindelijk raak. Koen Bijen schoot op doel en het was Thierry Brinkman met het laatste tikje. Toch was het een paar minuten later alweer gelijk. Thies Prinz was de doelpuntenmaker voor de Duitsers.

Shoot-outs

Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. Daardoor moesten shoot-outs gaan bepalen wie er goud ging pakken. Die nam Nederland net iets beter dan Duitsland en zo ging Oranje aan de haal met het goud.