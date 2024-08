Olifantenpaadjes in boek gebundeld: "Mooier als het gras eromheen netjes is gemaaid"

Lurfs fascinatie voor olifantenpaadjes ontstond een jaar of veertien geleden, toen hij een aflevering van De Wereld Draait Door keek. Presentator Matthijs van Nieuwkerk interviewde schrijver Maarten 't Hart en fotograaf Jan Dirk van der Burg over hun boek 'Olifantenpaadjes'.

"Mensen vinden het verschrikkelijk om om te lopen, ze willen altijd de kortste weg nemen", verklaarde 't Hart het ontstaan van de paadjes aan tafel bij Van Nieuwkerk. En daarin lijken we best wel op dieren, legde Van der Burg uit, want ook olifanten nemen graag de kortste route, en stampen daarbij alles wat onder hun poten komt plat.

Verzamelen en delen

Nadat Lurf het boek van zijn ouders had gekregen is hij zelf ook foto's van olifantenpaadjes gaan verzamelen én delen. "Ik ben op Facebook begonnen, en daarna Instagram erbij. In het begin werden ze ingestuurd door familie en vrienden, maar later kreeg hij foto's uit het hele land en soms zelfs een olifantenpaadje uit het buitenland toegestuurd.

"Maar volgens mij is het iets typisch Nederlands", vertelt S. Lurf in gesprek met NH. "Nederland is heel planmatig ingericht, en als je gaat plannen zonder er rekening mee te houden hoe we lopen, krijg je een olifantenpaadje."