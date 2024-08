Motorrijder overleden bij aanrijding met GVB-bus

De Veelaan is afgezet. De politie onderzoekt de komende uren hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Getuigen wordt gevraagd zich bij de politie te melden.

Agenten moeten nu de familie van het slachtoffer informeren. Om die reden maakt de politie voorlopig nog niet bekend of het om een man of een vrouw gaat en wat de leeftijd van het slachtoffer is.

Het is de tweede dodelijke aanrijding in de stad in minder dan een week tijd. Dit weekend kwam een 19-jarige toerist om het leven bij een aanrijding met een tram op de Martelaarsgracht in het centrum.