Ruigoord neemt afscheid van grondlegger Hans Plomp: "Hij verbond iedereen met z'n warmte"

Geboren Amsterdammer Hans Plomp was dichter, schrijver, kunstenaar en in 1973 een van de grondleggers van de culturele vrijplaats Ruigoord. Een dorp dat dan op het punt staat om gesloopt te worden. "Hans had via een Frans meisje in Marokko gehoord van dit leegstaande dorp in Amsterdam", vertelt Michael Kamp, Ruigoorder en vriend van Plomp.

Van een paar dagen naar vijftig jaar

"Zij bracht me hiernaartoe", vertelde Plomp daarover in 2008 tegen AT5. "Ik kende het niet eens. Ik ben een Amsterdammer, maar ik had nog nooit van Ruigoord gehoord." De bewoners zijn hun huizen al uit vanwege de naderende sloop en de pastoor gaat ermee akkoord dat Plomp met een paar vrienden in de kerk gaat wonen, zolang dat nog kan.