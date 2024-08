Reuzenrad in aanbouw, liefhebbers moeten nog even geduld hebben

Er was nogal wat te doen de afgelopen weken over de komst van het reuzenrad op het Badhuisplein. Veel liefhebbers hadden zich er al bij neergelegd dat zou worden gebroken met de traditie: het reuzenrad. Het rad dat naar Zandvoort zou komen, bleek te moeten worden gekeurd en een vervanger was niet te vinden.

Rad van Dutch Valley

Totdat Sander ten Bosch van Zandvoort Beyond, de organisatie achter het Racefestival dat de GP Formule 1 omlijst met evenementen, vorige week een belletje kreeg. Voor het rad dat op het festival Dutch Valley in recreatiegebied Spaarnwoude zou komen te staan, bleek opeens toch geen plaats. En dus staat het gevaarte in plaats van in Spaarnwoude de komende weken in Zandvoort.

Het reuzenrad blijft staan tot en met 25 augustus, de dag dat Max Verstappen op zoek gaat naar zijn vierde achtereenvolgende zege op het Circuit van Zandvoort.