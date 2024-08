Lichtjesavond Bergen nieuw leven in geblazen: "Ontzettend leuk en gezellig"

"Vanuit gesprekken die wij veel hebben gevoerd, hoorden we toch dat mensen het jammer vonden dat er minder aandacht voor was, dat het evenement niet meer was zoals het was", vertelt Anouk Stolwijk, eigenaresse van La Vie Locale en BIZ-lid. "We dachten toen 'nou, laten we dat als één de eerste evenementen aanpakken', om wat meer licht en leven in te blazen."

De BIZ-ondernemers probeerde niet alleen mensen weer enthousiast te maken om actief mee te doen aan Lichtjesavond, maar ook om er wat extra's mee te doen. "We hebben veel gesprekken gehad met heel veel leuke artiesten die onwijs hun best hebben gedaan om er iets moois van te maken hier", vertelt Stolwijk enthousiast.

Het resultaat was ernaar. Lichtinstallaties, lichtkunstenaars en live muziek. Er was weer genoeg om van te genieten voor de bezoekers en voor de Bergenaren zelf. "Ik vind het ontzettend leuk en gezellig", reageert een vrouw uit Bergen aan Zee. "We wisten niet zo goed wat te verwachten, maar het is echt superleuk."