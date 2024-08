Eerste aanslagen voor waterschapsbelasting 2024 vandaag in de brievenbus

"We zijn ons bewust dat dit voor onze inwoners ongemakkelijk kan zijn en bieden hen hiervoor een passende betaaloplossing", laat het Waterschap weten. "We verwachten dat onze inwoners vanaf 2025 weer jaarlijks 1 aanslag ontvangen."

Fors verhoogd

Door financiële problemen bij het Waterschap is de waterschapsbelasting dit jaar fors hoger. Het gaat om een verhoging van 35 procent, die 'niet eerlijk, maar wel noodzakelijk' werd genoemd.

Een deel van de aanslagen uit eerdere jaren is inmiddels opgelegd. Rond de 90 procent van de aanslagen uit 2022 zijn verstuurd. Over 2023 is dit 75 procent. Daarmee is er ongeveer 225 miljoen euro opgelegd.