Floris (11) kijkt uit naar Gondelvaart: "Ooit wil ik stokje overnemen van mijn vader"

Met man en macht wordt er gewerkt richting de derde zaterdag van augustus. Voor Koedijkers staat deze datum ieder jaar met rood in de agenda.

Zeilen bijzetten

Ook dit jaar strijden de bouwteams uiteraard om de mooiste gondel. Maar echt spannend was dat de laatste jaren niet. De Loeiende Koeien wonnen namelijk tien van de laatste elf edities.

"We waren er vorig jaar dicht bij", vertelt Jesse Jacobs van concurrent de Goud Gele Rakkers. "Toch was het nog niet goed genoeg, dus dat was jammer. Maar dit jaar met onze 'Jukebox' gaan we de strijd weer aan en een tandje bijzetten."

Tip voor Rob Jetten

Al 24 jaar bouwt Dave van der Meer met zijn Loeiende Koeien aan boten voor de Gondelvaart. "Monsters & co. is dit jaar ons thema. Dat is een film van Disney", vertelt Dave.

"We hebben natuurlijk een energiecrisis in Nederland en Europa en dat komt ook voor in de film. Zij wekken energie op door kinderen te laten schrikken, dus dat lijkt me ook een mooie oplossing voor Rob Jetten", grapt Dave.

Tekst gaat verder onder de foto.