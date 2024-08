Atletiekvereniging treurt mee met Lieke Klaver

De halve finale begint merkwaardig. De Enkhuizerse komt bij het startschot als enige niet uit de blokken. Daarop volgt een herstart, als waarschuwing ontvangt Klaver een gele kaart.

Ook in het clubhuis verloopt de race rommelig, alsof het zo moet zijn. Vlak voordat de race begint, loopt het beeld vast. Terwijl bestuurslid Wouter Meijerink het probleem probeert op te lossen, roept iemand uit het publiek hem toe: "Doe er een nieuwe batterij in."

Maar dat helpt ook niet. Klaver bevriest bij het klinken van het startschot. "Ze zal toch niet worden gediskwalificeerd?", vraagt de barvrouw zich af. John en zijn buurman Jan zijn er niet gerust op: "Ze bewoog volgens mij wel."

Bij het overleg tussen Klaver en een jurylid bevriest het beeld opnieuw. Het publiek reageert laconiek als het probleem na een minuut nog steeds niet is verholpen. "Héél Grootebroek weet nu al hoe het is afgelopen, behalve wij", roept er iemand. De zaal schiet in de lach. Gelukkig is er na de gele kaart weer verbinding. Klaver mag nog meedoen. "Daar is ze genadig vanaf gekomen", vinden John en Jan.