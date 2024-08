Asielzoekers integreren moeiteloos in Wieringerwerf, weerstand verdwijnt

Hekken met rood-witte linten staan rond de entree van het Van der Valk-hotel langs de A7. 'Wij zijn gesloten' staat op grote doeken, maar niet voor asielzoekers. Binnen bij de receptie staan twee vrouwen te wachten op informatie en een paar mannen staan in het restaurant in alle rust met elkaar te praten. Behalve de aanwijzingen op de deuren in niet-westerse talen wijst er verder niet veel op dat er voorlopig 100 asielzoekers wonen in het hotel.

Koffie

Niet iedereen is trouwens op de hoogte dat het hotel gesloten is, zodat nog steeds via de ingang vanuit het dorp mensen in hun auto aan komen rijden voor alleen even een kop koffie. Ze maken rechtsomkeert richting het centrum, langs een bankje waar drie Afrikaanse vrouwen in de schaduw zitten te praten.

In het dorp gaat het dagelijkse leven ook gewoon zijn gang, vertelt de Wieringerwerfse Yvonne op straat: "Geen problemen hoor. Ik hoorde bij de sportschool dat een aantal asielzoekers daar nu sport. Mooi toch? Zo krijg je ook weer meer contact en er zijn vrijwilligers in het hotel voor activiteiten met de asielzoekers."

Tekst loopt door onder de foto