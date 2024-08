Ze zijn gezellig, maar schijten alles onder: muskuseenden moeten weg

Chögyal Trizin van Stichting Hofganzen in het Drentse Dalen wordt vaker geconfronteerd met heftige emotionele reacties als hij ganzen of eenden komt ophalen. "De een zegt: 'Ik vind het fantastisch om ze te hebben' en de ander zegt: 'Ik ben al tijden bezig om ze hier weg te krijgen'. Als iemand dat uitspreekt met een eendenliefhebber erbij lopen die emoties op."

Niet naar de gaskamer

Trizin vindt het belangrijk om even tijd vrij te maken voor die mensen, zodat hij kan uitleggen dat de dieren in ieder geval goed terechtkomen. "Wij zijn hier voor het welzijn en de rechten van die dieren. Dat die dieren het straks goed gaan krijgen en niet ergens in een of andere gaskamer eindigen of via de poelier op een bord." Dat is namelijk vaak het resultaat als een gemeente een ongediertebestrijder inhuurt.

Voor Elizabeth Siebeling verzacht de aanpak van Trizin de klap. Ook zij is dol op de muskuseenden en voerde ze regelmatig. "Ze horen echt in deze buurt, maar ik ben blij dat ze in ieder geval goed terechtkomen. We mogen zelfs een keer gaan kijken bij de opvang waar ze heengaan." Akka's Ganzenparadijs - ook van Tirzin - gaat een passend nieuw thuis voor ze zoeken.