Ook na aanpassingen blijft de herrie door Alkmaars geluidsscherm

"Er is een soort groen plastic in de kooi geweven", beschrijft Barbara de nieuwe situatie. "En aan de onderkant van het dak zit iets van zwart schuimrubber met van die noppen. Bovenaan is de kooi nog gewoon open. Maar ja, als de zon er op schijnt gaat-ie nog steeds flink tekeer."

Pappen en nathouden

Ze denkt dat de geluidsoverlast misschien met een à twee procent is afgenomen. "Wanneer ik in de tuin zit, is het nog altijd duidelijk te horen. Weet je, het is leuk bedacht dit, maar in mijn beleving is het gewoon een beetje pappen en nathouden en hopen dat wij hier dan tevreden mee zijn. Maar ik vind dit geen oplossing. De gemeente moet echt iets anders verzinnen."

De gemeente kan vanwege de vakantieperiode de (technische) vragen die NH gesteld heeft, niet beantwoorden. Ze bevestigen alleen dat er méér omvormers zijn.

