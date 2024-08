Oplichters jagen nog steeds op gegevens KLM-klanten

De nep-accounts zijn net als voor andere grote bedrijven ook voor KLM 'een bekend probleem', vertelt een woordvoerder aan NH. "We zien geen verandering in het aantal nep-accounts", voegt ze daaraan toe.

Socialmedia-medewerkers van de maatschappij sporen nep-accounts op. "Dat doen we dagelijks." Toch kan daarmee niet worden voorkomen dat er zo nu en dan klanten door oplichters worden benaderd.

Aangifte doen

"Je kunt zien of een account echt is aan het gouden vinkje op X. We adviseren gedupeerden om aangifte te doen." Het is niet bekend of er daadwerkelijk klanten gedupeerd zijn door de oplichtingspraktijken.

KLM maakt klanten met een vastgemaakte post bovenaan haar tijdlijn duidelijk dat er via X geen klantenservice meer wordt verleend. Via andere kanalen kan de maatschappij nog wel worden bereikt. "We verwijzen klanten door naar Facebook Messenger en Whatsapp."