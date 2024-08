Huurwoningen voormalig Scheringa Museum op z'n vroegst pas in september opgeleverd

Na ruim tien jaar leegstand werd in 2022 begonnen met de bouw van 99 sociale huurwoningen in het voormalige museum aan de Kunstlaan. Een uitkomst voor woningzoekenden die al lang op de wachtlijst staan voor een woning in de eigen gemeente.

Maar de oplevering van het prestigieuze nieuwbouwproject liep vertraging op. Woningcorporatie De Woonschakel liet vorige maand weten dat de 56 woningen in blok B (Charleyhuis) niet op 15 juli opgeleverd konden worden, omdat de vleugel nog niet voldeed aan alle (brand)veiligheidseisen.

Lange tijd was onduidelijk wanneer de toekomstige bewoners hun intrek konden nemen, maar intussen heeft de woningcorporatie laten weten dat zij tussen 17 en 19 september de sleutel van hun nieuwe huis kunnen ophalen - twee maanden later dan gepland.

Excuses

De woningcorporatie betreurde het besluit ten zeerste, aldus directeur Ab Gieling, en bood zijn excuses aan de toekomstige bewoners voor de huidige situatie. "Deze situatie is natuurlijk erg vervelend, maar ze hebben er gelukkig begrip voor. De meesten wonen nog bij hun ouders, maar voor diegenen die de huur van hun bestaande woning al hebben opgezegd wordt er gezocht naar een passende oplossing. Bijvoorbeeld een opslagruimte voor het meubilair, of we vragen aan de desbetreffende woningcorporatie en particulier of ze een maandje langer mogen blijven", zei hij toen.