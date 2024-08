Ook sonar ingezet bij zoekacties naar vermiste man in Bergens duingebied

De zoektocht is, ook digitaal, volgens een politiewoordvoerder nog altijd in volle gang. Met een helikopter, honden en door tientallen leden van het Veteranen Search Team is het duingebied rondom de Woudweg in Bergen sinds vorige week donderdag uitgekamd.

"Daarbij is dit weekend ook met behulp van sonarapparatuur in de talrijke vennen en poelen gespeurd. Het gaat dan om watertjes in het gebied tussen de Woudweg en de Verbrande Panweg", laat een politiewoordvoerder weten aan NH.

Elke tip is gouden tip

Nog dagelijks krijgt de politie tips binnen over de vermissing. "Daar zijn we heel dankbaar voor en we hopen dat mensen alles blijven melden. Ook nu het zoeken langer duurt, blijft ons uitgangspunt dat we elke tip behandelen als de gouden tip. We zetten er steeds vol op in. Daarnaast bekijken we op dit moment hoe we speurhonden weer effectief kunnen inzetten."

Het gaat om slanke, witte man van 1.87 meter lang, met donker krullend haar. Hij draagt een blauw shirt, een lichte korte broek en sandalen. Tips kunnen worden doorgegeven via 112.

Dat er geen naam of foto van de vermiste man wordt gedeeld (nog), is een weloverwogen keuze van de familie van de man en het Openbaar Ministerie.