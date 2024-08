Rechter mild voor man (35) die gevaarlijke vuurwerkshow voor buren in woning voorbereidde

Dat bleek vandaag in de Amsterdamse rechtbank, waar de 35-jarige Felix van der N. terechtstond voor het bezit van en knutselen met illegaal vuurwerk. In totaal ging het om driehonderd kilo, waarvan een groot deel in de zwaarste en gevaarlijkste categorie.

Buurman slaat alarm

Het is 5 december 2022 als een buurman van Van der N. ziet hoe hij met meerdere dozen zwaar vuurwerk zijn appartement binnengaat. De buurman slaat alarm bij de politie, die met toestemming van het Openbaar Ministerie (OM) de woning binnenvalt.

In de woonkamer staan twee pallets. Per pallet zijn drie gestapelde vuurwerkpakketten bevestigd. Ook in de slaapkamer en in de berging worden illegaal vuurwerk en toebehoren gevonden. Van der N. wordt aangehouden en vastgezet. De EOD komt ter plaatse om het vuurwerk te ruimen.

Als het vuurwerk tot ontploffing was gekomen, was 'de gehele verdieping van het appartementencomplex verdwenen', zei de EOD destijds tegen de politie. De flowerbeds waren op 'amateuristische wijze doorgelont en vastgekit aan de pallets'.

