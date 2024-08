Jarco stopt met Huijsing Books, maar ziet zeker nog toekomst voor antiquariaten in Haarlem

“Mijn buffer is weg”, legt Jarco uit. “De winkel draait nu op zich prima, maar er is de afgelopen jaren teveel gebeurd. Tegenslagen waar ik geen invloed op had. Verbouwingen in de straat, renovatie van het pand, stijgende energieprijzen, de corona-epidemie... Ik heb de winkel 7,5 jaar gedraaid met een inkomen van 750 euro per maand. Op een gegeven moment trek je dat niet meer. Mijn spaargeld is op.”

De druppel

Het vooruitzicht van nieuwe werkzaamheden in de Gierstraat was voor hem de druppel. “Ik heb het eerder meegemaakt, toen de V&D hier tegenover werd omgebouwd tot Hudson's Bay. In theorie is het allemaal netjes geregeld, maar in de praktijk zit je maandenlang in de stof en de herrie. Mensen stappen dan niet meer binnen, en daar moet je het wel van hebben.” Het voormalige V&D-pand tegenover Huijsing Books wordt komende jaren omgebouwd tot appartementencomplex, inclusief parkeerkelder.

Allure

Jarco heeft zich altijd bekommerd om de allure van de Gierstraat. Onlangs vierde hij nog een minieme overwinning: de burgemeester besloot kleine uitstallingen van winkeliers weer toe te staan. Eerder dit jaar had Jarco nog een proces-verbaal gekregen vanwege de kratjes met boeken die hij voor zijn winkel had gezet. Uit protest liet hij ze ook na de vermaning staan, met succes.