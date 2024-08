Vijf jaar cel voor opdrachtgever explosie Oude Hoogstraat

Bewoners van de Oude Hoogstraat zaten afgelopen 23 oktober 'rechtop op de bank', toen een explosief door een brievenbus in een portiek in de straat werd gegooid. De explosie gebeurde rond 19.45 uur en zorgde ervoor dat de restanten van de brievenbus op straat werden geslingerd. In een naastgelegen pand waren zelfs delen van een airconditioning naar beneden gekomen.

Een dag later werden voor de deur van een restaurant in de straat twee bij elkaar getapte Cobra6-explosieven gevonden. De lonten bleken nog intact. Net als de dag ervoor werden er in de buurt blauwe dopjes gevonden, die afkomstig zijn van cobra's. Later verklaarde een van de daders dat hij de cobra's per ongeluk te vroeg onaangestoken in een brievenbus had laten vallen.