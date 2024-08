Gerard werkt op de 'snelste' ambulances van het land: "Gaaf om dat zo efficiënt te doen"

Er zijn geregeld meldingen waarbij het er echt toe doet dat Gerard en zijn collega zo snel mogelijk op de plaats van bestemming komen. Bij een reanimatie bijvoorbeeld, maar ook bij (vermoedens van) een beroerte. Die komen vaker voor dan de eerste categorie, aldus de verpleegkundige. "Een gevleugelde uitspraak bij de neuroloog is time is brain, dus hoe sneller je bij iemand bent en de eerste behandeling inzet, hoe groter de kans op herstel na een beroerte."

Razendsnel bij neuroloog

Dat maakte Gerard afgelopen woensdagochtend nog mee. "Ik kwam uit de nacht en was bijna klaar. We kregen 's ochtends vroeg een melding over een vrouw uit één van onze gemeentes waarbij het vermoeden van een beroerte bestond. Zij had een verlamming aan de rechterkant. Het was heel snel duidelijk, dus we hebben haar zo snel mogelijk naar het ziekenhuis vervoerd."

"De vrouw lag razendsnel op de onderzoekstafel bij de neuroloog. Binnen veertig minuten zijn we van hier (het kantoor van GGD Kennemerland in Haarlem, red.) naar haar woning gereden, hebben we haar gediagnosticeerd, vervoerd en overgedragen aan het ziekenhuis in Haarlem. De neuroloog kon direct de juiste medicijnen geven. Dat vond ik heel gaaf, om dat met z'n allen zo efficiënt te doen."