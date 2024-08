Man na uitgaan gebroken kaak geslagen in Leidsestraat: politie deelt beelden

Hoewel de mishandeling op 23 maart gebeurde, vraagt de politie nu aandacht voor de zaak. De mishandeling gebeurde rond middernacht toen het slachtoffer en zijn vriend een kroeg aan de Lange Leidsedwarsstraat verlieten.

Terwijl ze onderweg waren naar een taxi, werden ze door de twee verdachten aangesproken. Daarbij ontstond een woordenwisseling tussen de vriend en de twee verdachten. Om escalatie te voorkomen probeerde het slachtoffer de situatie te sussen.

Daarop volgde een harde klap op zijn gezicht. Het slachtoffer voelde vreselijke pijn en bloedde uit zijn mond. In het ziekenhuis werd duidelijk dat hij zijn kaakbeen had gebroken. De politie is op zoek naar de twee verdachten. Wie hen herkent, wordt verzocht contact op te nemen met de politie.