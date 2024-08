Hoe het OM een gevluchte Alkmaarse zedendelinquent terug naar Nederland lokte en arresteerde

Een team van zo'n zeven personen van het OM en het ressortsparket doken om tafel met één doel: een list verzinnen om O.B.F. terug naar Nederland te lokken. "Ik heb eerder gelezen over een Belgische meneer die met zijn AOW een prinsenleven leidde in Tunesië", vertelt Bakker. "De verdachte dacht waarschijnlijk ook met zijn AOW een riant leven te kunnen leiden daar."

Daar besluit het team op in te zetten. Het OM liet, in samenwerking met de gemeente Alkmaar, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en andere instanties, beslag leggen op zijn AOW en andere inkomsten.

Ze hoopten hem zo financieel onder druk te zetten te dwingen om opnieuw 'te bewegen', wellicht terug naar Nederland. Daarnaast werd de man internationaal gesignaleerd, wat het mogelijk maakt om iemand overal ter wereld zonder pardon te arresteren, legt Bakker uit. "En dan is het afwachten."

In de boeien

Vijf maanden later is het raak. Als O.B.F. begin juli op Schiphol landt, gaan alle alarmbellen af. Hij wordt op het vliegveld meteen in de boeien geslagen en afgevoerd. Het plan heeft gewerkt.

"Honderd procent zeker weten of de man door het verlies zijn inkomsten is teruggekeerd naar Nederland weten we niet", meldt het OM. Al achtte een bron rondom de familie in Tunesië dit scenario ook het waarschijnlijkst. "Hij had geen uitkering meer en het geld dat hij had meegenomen, werd steeds minder. Hij is naar Parijs vertrokken en is uiteindelijk aangehouden", aldus de bron.

O.B.F. zit inmiddels in bewaring en wacht de uitspraak van de Hoge Raad af. "Daar zijn we heel blij mee, vooral blij voor de slachtoffers", vertelt Bakker. De vluchtpoging heeft geen invloed op de zedenzaak en leidt ook niet tot een nieuwe aanklacht omdat vluchten niet strafbaar is.

Maarten Kuipers, de advocaat van O.B.F. laat weten dat de handbaltrainer uit eigen beweging is teruggekeerd naar Nederland. "Hij kampt daarnaast momenteel met flinke gezondheidsklachten", aldus Kuiper. Meer wil de advocaat niet kwijt over de zaak.